Çalışanlar ve işverenleri ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Çalışanlar ve işverenleri yakından ilgilendiren işten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle işçilerin mağdur olmaması için işten çıkarma yasağı getirilmişti. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı? İşte son gelişmeler...