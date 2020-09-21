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Çalışanlar ve işverenleri ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Çalışanlar ve işverenleri yakından ilgilendiren işten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle işçilerin mağdur olmaması için işten çıkarma yasağı getirilmişti. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 11:39
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Çalışanlar ve işverenleri ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı?

İşten çıkarma yasağının biteceği tarih merak ediliyor. Türkiye'de mart ayında koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. İşçilerin mağdur olmaması için belirlenen tarihler aralığında işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşten çıkarma yasağı ile ilgili yeni karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışanlar ve işverenleri ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek.

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Çalışanlar ve işverenleri ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

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Çalışanlar ve işverenleri ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı?

"ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağının 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

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Çalışanlar ve işverenleri ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi fesih süresi kaç ay uzatıldı?

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı."