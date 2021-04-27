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Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...
Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Kabine toplantısının ardından tam kapanma sürecine geçileceği bilridildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tam kapanma sürecine ilişkin detaylar belli oldu. 3 haftalık tam kapanma sürecinde hangi iş yerlerinin açık olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? İşte 3 haftalık süreçte açık olacak yerler...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:44
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