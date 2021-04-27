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Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...

Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Kabine toplantısının ardından tam kapanma sürecine geçileceği bilridildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tam kapanma sürecine ilişkin detaylar belli oldu. 3 haftalık tam kapanma sürecinde hangi iş yerlerinin açık olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? İşte 3 haftalık süreçte açık olacak yerler...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:44
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Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...

Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Kovid-19 virüsünün mutasyoan uğrayan yeni varyantları sonrasında bulaşıcılık riskinin artması ile birlikte vaka sayıları yükselişe geçmişti. Kısmi kapanma sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye genelinde tam kapanma sürecine geçileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından tam kapanma sürecinde hangi iş yerlerinin açık olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? İşte 3 haftalık süreçte açık olacak yerler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...

YASAKTAN MUAF OLAN İŞ YERLERİ HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından "Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte yasaktan muaf olan kişiler ve iş yerleri:

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Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...

* TBMM üyeleri ve çalışanları,

* Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

* Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

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Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...

* Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

* Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

* İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

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Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...

* Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

* Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

* Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar, 10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,