ÖSYM sınav takvimi liste açıklandı! YKS, KPSS, YÖKDİL, MSÜ, ALES 2024 sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM, binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini yayımladı. Bu takvimle birlikte, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ve MSÜ (Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınav tarihleri de belli oldu. İşte milyonlarca öğrencinin beklediği 2024 sınav takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 14:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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