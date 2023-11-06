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Haberler Galeri ÖSYM sınav takvimi liste açıklandı! YKS, KPSS, YÖKDİL, MSÜ, ALES 2024 sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi liste açıklandı! YKS, KPSS, YÖKDİL, MSÜ, ALES 2024 sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM, binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini yayımladı. Bu takvimle birlikte, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ve MSÜ (Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınav tarihleri de belli oldu. İşte milyonlarca öğrencinin beklediği 2024 sınav takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 14:58
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ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 sınav tarihleri ne zaman?

Son dakika haberleri... ÖSYM 2024 sınav takvimini duyurdu. Milyonlarca öğrencinin geleceğini inşa edecekleri sınavlar için beklenen duyuru geldi. YKS, KPSS, ALES gibi tüm sınavların detayları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki 2024 KPSS ne zaman? 2024 YKS tarihleri açıklandı mı?

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ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2024 yılında yapılacak sınavların takvimini açıkladı. Adaylar, takvimi inceleyerek sınav tarihlerine hazırlıklarını planlayabilirler. İşte 2024 ALES, YKS, KPSS takvimi...

YKS 2024 ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da,

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ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?

EKPSS 2024 ne zaman?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da,

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ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?

KPSS GY-GK 2024 ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da,

2. gün oturumları 21 Temmuz'da,

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ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?

2024 KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,