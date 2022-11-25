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ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?

ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 yılı sınav takvimini dün açıklamıştı. Son dakika bilgisine göre; yayımlanan takvimde değişikliğe gidileceği öğrenildi. Bu haberin ardından milyonlarca kişi, sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, ÖSYM takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 17:40
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ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?

ÖSYM, 24 Kasım 2022 tarihinde resmi sitesi üzerinden paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini geri çektiğini duyurdu. Takvimin kaldırılmasının ardından "ÖSYM takvimi değişecek mi? " soruları gündeme geldi. Peki, YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?

SINAV TAKVİMİ GERİ ÇEKİLDİ

Dün yayımlanan takvimde, (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti. Alınan bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı.

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ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?

YENİ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Kurumun bu nedenle, sınav takvimini tüm sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden geri çektiği görüldü. Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği, o çalışmanın ardından netleşecek.

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ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?

Bu durumda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılması en güçlü seçenek olarak belirtiliyor.

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ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?

Son bilgilere göre; üniversite sınav tarihinin değiştirilmemesi durumunda, seçimler 1 ay öne alınabilir.