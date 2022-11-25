ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı mı?

ÖSYM sınav takvimi iptal mi oldu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 yılı sınav takvimini dün açıklamıştı. Son dakika bilgisine göre; yayımlanan takvimde değişikliğe gidileceği öğrenildi. Bu haberin ardından milyonlarca kişi, sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, ÖSYM takvimi iptal mi oldu? YKS, DGS, KPSS, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 17:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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