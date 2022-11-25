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EYT’de hangi formül olacak? Doğum ve askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

Milyonlarca kişinin gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemede. Doğum ve askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? İşverene EYT sosyal güvenlik destek primi verilecek mi? EYT için primi yetmeyenler ne yapmalı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 14:07
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EYT’de hangi formül olacak? Doğum ve askerlik borçlanması EYT’li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada sona gelindi. AK Parti teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.

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EYT’de hangi formül olacak? Doğum ve askerlik borçlanması EYT’li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

2023 yılı bütçesinin genel kurulda kabulünün ardından teklifin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Aralık ayının son haftasında EYT mesaisi Meclis'te başlayacak.

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EYT’de hangi formül olacak? Doğum ve askerlik borçlanması EYT’li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme için süreç hızlı ilerleyecek. Bir hafta içerisinde düzenlemenin komisyon ve genel kurul ayağının tamamlanması bekleniyor.

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EYT’de hangi formül olacak? Doğum ve askerlik borçlanması EYT’li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1,5 milyon kişinin EYT'ye hak kazandığını, 1999 yılı ve prim gün sayısının değişmeyeceğini açıklamıştı.

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EYT’de hangi formül olacak? Doğum ve askerlik borçlanması EYT’li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.