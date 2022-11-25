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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı yılın ilk kasım ayında düzenleniyor. Kasım ayında gerçekleşecek olan sınavlar üç oturumda tamamlanacak. Son olarak ATA AÖF sınavına girecek olan adaylar, sınav griş yerlerini sorgulamaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 18:10
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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları için çok kısa bir süre kadı. Kasım ayında gerçekleşecek olan ara sınavlar üç oturumda tamamlanacak. Peki, sınav giriş yerleri nereden,nasıl öğrenilir? İşte, cevabı.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Takvim doğrultusunda ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kasım ayında gerçekleştirilecek sınava kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ATA AÖF SINAV GİRŞ BELGESİ ALMA EKRANI

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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada;

"Ara (Vize) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz." denildi.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi açıköğretim ara sınavı üç oturum şeklinde yapılıyor. İlk oturum 26 Kasım'da saat 09:30'da, ikinci oturum saat 14:00'te, üçüncü oturum 27 Kasım'da saat 15:00'te olacak.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

20222023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023
2. Oturum- 7 Ocak 2023
3. Oturum- 8 Ocak 2023