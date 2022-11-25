ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı yılın ilk kasım ayında düzenleniyor. Kasım ayında gerçekleşecek olan sınavlar üç oturumda tamamlanacak. Son olarak ATA AÖF sınavına girecek olan adaylar, sınav griş yerlerini sorgulamaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 18:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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