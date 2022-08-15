15 Ağustos 2022, Pazartesi
ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?
ÖSYM şifresi nereden, nasıl alınır? YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, ÖSYM sistemine giriş yaparak tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Ancak, ÖSYM aday şifresini unutan öğrenciler, şifre yenileme işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:22
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