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ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?

ÖSYM şifresi nereden, nasıl alınır? YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, ÖSYM sistemine giriş yaparak tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Ancak, ÖSYM aday şifresini unutan öğrenciler, şifre yenileme işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 13:22
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ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?

ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarını ÖSYM üzerinden öğrenebilen öğrencilerden, ÖSYM şifresini unutanlar "ÖSYM şifresi nasıl alınır?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NEREDEN ALABİLİRİM?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

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ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?

Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

İşte ÖSYM şifreleri ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları:

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ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?

Şifremi unuttum. Telefondan bilgilerimi vererek şifre alabilir miyim?

Telefon üzerinden şifre verme uygulamamız yoktur. Şifrenizi, bulunduğunuz ildeki ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden ya da Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan Başvuru Merkezlerinden (Ortaöğretim Kurumları) alabilirsiniz.

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ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?

Bir başkası benim adıma şifre alabilir mi?

Sınav koordinatörlükleri veya sınav koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinden şahsen nüfus cüzdanınızla şifre alabilirsiniz.