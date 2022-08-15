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Sağlık Bakanlığı bünyesinde! Motosiklet ambulanslar görev başında! 3-5 dakikada müdahale

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Türkiye genelinde faaliyet yürüten 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu cadde, bulvar ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumda olan hastalara 3 ile 5 dakika içinde ilk müdahale yapılıyor. 100 litrelik bagaj hacmine sahip motosiklet ambulanslarda, normal ambulanslardaki acil müdahale ekipmanının hepsi mevcut.

DHA
Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 12:03
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde! Motosiklet ambulanslar görev başında! 3-5 dakikada müdahale

Sağlık Bakanlığı'nın yurt genelinde faaliyet yürüten 2 tekerli ambulansları, özellikle trafik kazaları ve silahla yaralanma gibi vakalara kısa süre içinde müdahale edilmesi noktasında oldukça önemli.

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde! Motosiklet ambulanslar görev başında! 3-5 dakikada müdahale

Paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere ikişer kişilik ekiplerin görev yaptığı motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları kısa süre içinde aşarak, 'altın dakikalar' olarak adlandırılan 3- 5 dakika içinde hastanın yanına varıyor.

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde! Motosiklet ambulanslar görev başında! 3-5 dakikada müdahale

İlk müdahale yapıldıktan sonra da gerekirse destek istenerek hastaneye nakil sağlanıyor.

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde! Motosiklet ambulanslar görev başında! 3-5 dakikada müdahale

100 LİTRELİK BAGAJ HACMİNE SAHİP

100 litrelik bagaj hacmine sahip motosikletli ambulanslarda, oksijen tüpünden ileri hava yolu desteği için gerekli ekipmana kadar normal ambulanslarda bulunan acil müdahale ekipmanının tümü minimal düzeyde yer alıyor.

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde! Motosiklet ambulanslar görev başında! 3-5 dakikada müdahale

Türkiye genelinde 60, başkentte ise 6 tane olan motosiklet ambulanslar, saat 08.00'den 21.00'e kadar vatandaşın sağlığı için kullanılıyor.