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DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Lisans programlarına tercih yapacak olan adaylar, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:52
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DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları

DGS tercihleri ne zaman? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen 2022 DGS 3 Temmuz'da uygulandı. Sınav sonuçları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar heyecan içinde tercih takvimini DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 DGS tercih kılavuzu yayımlanmadığı için tercih tarihleri de henüz belli olmadı. YKS ek tercih sürecinin sona ermesinin ardından DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından DGS tercih takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları

2022 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2022 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.