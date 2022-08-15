DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Lisans programlarına tercih yapacak olan adaylar, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS üniversite kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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