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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?

ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı? 18 bin sağlık personeli alımı için geri sayım başladı. 11 bin Hemşire, bin 600 Ebe ve 4 bin 687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere birçok kadroya sağlık personeli alımı yapılacak. Peki, ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı? 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 25.03.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 15:42
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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?

ÖSYM Sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu alımlardan 18 bini Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri, Psikolog, Sosyal Çalışmacı gibi kadrolara yapılacak. Bakanlık tarafından alımlara ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki, ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı? 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?

ÖSYM KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte adaylar tercihlerini gerçekleştirecekler. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sağlık personeli alınacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?

TERCİHLER NE ZAMAN?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında toplam 18 bin sağlık personeli alınacak.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?

ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra tercih için şartlar da duyurulacak.