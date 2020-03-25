ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?

ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı? 18 bin sağlık personeli alımı için geri sayım başladı. 11 bin Hemşire, bin 600 Ebe ve 4 bin 687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere birçok kadroya sağlık personeli alımı yapılacak. Peki, ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı mı? 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar belli oldu mu?