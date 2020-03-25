Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı... Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Yurt dışı temaslı ilk vakanın görülmesinin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Peki, corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç oldu? Giriş Tarihi: 25.03.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 17:15
Son dakika...
Corona virüsü Türkiye'de hangi illerda var? Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan corona virüsü salgınında, vaka sayısı artmaya devam ederken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için yeni tedbirlere başvuruyor. Türkiye'de de vakaların görülmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüssü vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler... TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 1872 oldu.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.
CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLLERDE VAR?
Virüsün hangi illerde görüldüğü konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yurt genelinde vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında virüsün bulundukları illerde olup olmadığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen vakaların hangi ilde yaşadığına ilişkin soruya, "Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, karantina altına alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yarın başka bir şehir de olabilir. Her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada da oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz." karşılığını verdi.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON GELİŞMELER
Bakan Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.