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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine kararları: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Kabine kararları: Mekanlar yeniden kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında bazı mekanlar geçici süreliğine kaptılmış, kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte yeniden açılmıştı. Son zamanlarda vaka sayısında görülen artış nedeniyle mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Bugünkü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki, mekanlar yeniden kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 17:03
Son dakika... Spor salonları, kafeler ve berberler gibi mekanlar yeniden kapanacak mı? Koronavirüs salgınını önlemek adına geçici süreliğine kapatılan mekanlar, alınan tedbirler kapsamında yeniden faaliyete başlamıştı. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bu mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Türkiye bu masadan çıkacak kararlara kilitlendi. Peki, mekanlar yeniden kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANLAR KAPANACAK MI?
Kafeler, berberler, restoranlar, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınacak kararlar merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
'NEFESİ DARALAN İNSANI GÖRDÜĞÜNÜZDE BU İŞİN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU ANLARSINIZ'
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.
Salgının Türkiye'de görülmesinin ardından hiç düşünmeden hastaların yardımına koşan Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, gece gündüz demeden fedakarca görev yapıyor.
Kovid-19 hastalarının bulunduğu servis ve yoğun bakıma önlüklerinin üzerine tulum, üst üste maske, koruyucu siperlik, gözlük, eldiven, galoş, bone takarak tüm tedbirleri alıp giren sağlık personeli, hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.
Koruyucu kıyafet ve diğer ekipmanlar nedeniyle kısa sürede elbiseleri terle ıslanan sağlık çalışanları, görevlerini özveriyle sürdürüyor.
Her hastayla özenle ilgilenen personel, insanlara koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulunuyor.
"BU, CEPHEDE SAVAŞMAYA BENZİYOR"
Cantürk, sağlık personelinin koronavirüsle mücadelede fedakarca çalıştığını söyledi.
Salgın sürecinde sağlık çalışanlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Cantürk, hastanede çalışan herkesin hastalara faydalı olmak için görev yaptığını belirtti.