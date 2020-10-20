MEKANLAR KAPANACAK MI?

Kafeler, berberler, restoranlar, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınacak kararlar merak ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.