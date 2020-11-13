Okullar yeniden, tekrar kapanıyor mu? 2020-2021 Kasım'da ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime dönüş yapıyor. Bu kapsamda kademeli olarak ilkokul tüm sınıflar, ortaokul 5, 8 ile lise 9. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Kasım ara tatili sonrasında yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği veliler tarafından merak ediliyor. İşte, okullar yeniden, tekrar kapanıyor mu? 2020-2021 Kasım'da ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?