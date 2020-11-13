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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıkladı! Okullar yeniden, tekrar kapanıyor mu? 2020-2021 Kasım'da ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? MEB son dakika açıkladı! Okullar yeniden, tekrar kapanıyor mu? 2020-2021 Kasım'da ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
Okullar yeniden, tekrar kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde okullar uzaktan eğitime geçiş yapmıştı. Eylül ayından itibaren birçok sınıf kademeli olarak eğitime dönüş yapmaya başladı. Koronavirüs salgını sonrasında yeni kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. Vaka sayısının artış göstermesinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. İşte, Okullar yeniden, tekrar kapanıyor mu? 2020-2021 Kasım'da ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
Giriş Tarihi: 13.11.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 16:07
Okullar yeniden, tekrar kapanıyor mu? 2020-2021 Kasım'da ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime dönüş yapıyor. Bu kapsamda kademeli olarak ilkokul tüm sınıflar, ortaokul 5, 8 ile lise 9. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Kasım ara tatili sonrasında yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği veliler tarafından merak ediliyor. İşte, okullar yeniden, tekrar kapanıyor mu? 2020-2021 Kasım'da ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM BU HAFTA BİTİYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin iptaline yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir. Okullar hakkında son dakika gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." dedi.
6, 7, 10. VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021