Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM müjdeyi verdi! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS erken açıklanacak mı? ÖSYM müjdeyi verdi! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS erken açıklanacak mı? KPSS ortaöğretim sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Lise mezunlarına yönelik gerçekleştiriken sınav ile ilgili ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS erken açıklanacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 09.12.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 12:13
Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, 25 Ekim'de katıldıkları sınavın sonuçlarına kilitlendi. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS erken açıklanacak mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde bazı sınav sonuçlarının erken açıklandığı görüldü. Ancak 2020 KPSS ortaöğretim sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.