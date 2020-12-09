KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımı için tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haber kilitlendi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...