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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımı için tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haber kilitlendi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 12:40
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımında son viraja girildi. ÖSYM aracılığıyla tercih işlemleri 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Birçok kadroya yapılacak personel alımı için heyecan dorukta. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/14 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020/14 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS 2020/14 ŞARTLARI
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.