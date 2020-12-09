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Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Son dakika... 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemi aşı ve salgına karşı son gelişmeler olacak. En çok merak edilenlerden biri de 14 gün tam gün kapanma olup olmayacağı. Türkiye'de son 24 saatte 201.219 Kovid-19 testi yapıldı, 33.198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Peki, 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:48
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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Son dakika... 14 gün tam kapanma olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler hayata geçirildi. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Son günlerde 14 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte cevaplar...

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Toplantıda son koronavirüs verileri ve alınan tedbirler görüşülecek. 14 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

8 Aralık 2020 tarihli verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

"GÜNLÜK TEST SAYISINDA 200 BİNE ULAŞTIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine, toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız, artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.