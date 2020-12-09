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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Son dakika... 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemi aşı ve salgına karşı son gelişmeler olacak. En çok merak edilenlerden biri de 14 gün tam gün kapanma olup olmayacağı. Türkiye'de son 24 saatte 201.219 Kovid-19 testi yapıldı, 33.198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Peki, 14 gün tam kapanma olacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:48
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