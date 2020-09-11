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ÖSYM açıkladı! KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? İşte 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler
KPSS Alan Bilgisi sınavında kalem silgi verilecek mi? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, 12-13 Eylül'de Alan Bilgisi oturumlarına katılacaklar. Sınavın 1'inci oturumu cumartesi sabahı, 2'inci oturumu cumartesi öğleden sonra ve 3'üncü oturumu pazar sabahı uygulanacak. Sınava katılacak adaylar, KPSS ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 16:57
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