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Haberler Galeri ÖSYM açıkladı! KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? İşte 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler

ÖSYM açıkladı! KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? İşte 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler

KPSS Alan Bilgisi sınavında kalem silgi verilecek mi? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, 12-13 Eylül'de Alan Bilgisi oturumlarına katılacaklar. Sınavın 1'inci oturumu cumartesi sabahı, 2'inci oturumu cumartesi öğleden sonra ve 3'üncü oturumu pazar sabahı uygulanacak. Sınava katılacak adaylar, KPSS ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 16:57
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ÖSYM açıkladı! KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? İşte 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler

KPSS'de kalem silgi verilecek mi? KPSS Alan Bilgisi sınavı 3 oturum şeklinde 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS sınavına katılacak öğrenciler, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için sınavın detaylarını detaylarını sorgulamaya başladılar. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda detaylar açıklandı. Peki, KPSS sınavı için gerekli belgeler neler? KPSS Alan Bilgisi sınavında kalem silgi verilecek mi? KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM açıkladı! KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? İşte 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM tarafından iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular adaylara dağıtılacak.

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ÖSYM açıkladı! KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? İşte 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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ÖSYM açıkladı! KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? İşte 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

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ÖSYM açıkladı! KPSS Alan Bilgisi kalem silgi verilecek mi? İşte 2020 KPSS'ye girerken yanında bulunması gerekenler

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,