ÖSYM KPSS kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? Lisans ve ÖABT KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2022 yılı lisans KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarında gerçekleştirilecek lisans KPSS'ye başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihi ve sınav ücreti hakkında detayları araştırıyor. Peki, ÖSYM KPSS kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? Lisans ve ÖABT KPSS ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...