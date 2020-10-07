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Haberler Galeri ÖSYM ile KPSS sonuçları için kritik tarihi! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

ÖSYM ile KPSS sonuçları için kritik tarihi! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Devlet kamu ve kuruluşlarında görev almak isteyenlerin ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'den KPSS sonuçları için gelecek son dakika açıklaması milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 21:11
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ÖSYM ile KPSS sonuçları için kritik tarihi! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS lisans sonuç tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet kamu ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce aday, Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarında ter döktü. Eylül ayında sonlanan sınav süreci sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geliyor. Adayların sınav sonuçları sonrasında memuriyet hakkı kazanıp kazanmayacağı belli olacak. İşte, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM ile KPSS sonuçları için kritik tarihi! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ÖSYM ile KPSS sonuçları için kritik tarihi! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

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ÖSYM ile KPSS sonuçları için kritik tarihi! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

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ÖSYM ile KPSS sonuçları için kritik tarihi! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...

KPSS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.