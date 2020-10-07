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ÖSYM ile KPSS sonuçları için kritik tarihi! KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...
KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Devlet kamu ve kuruluşlarında görev almak isteyenlerin ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'den KPSS sonuçları için gelecek son dakika açıklaması milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KPSS için beklenen gün...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 21:11
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