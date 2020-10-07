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Haberler Galeri MEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

MEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Okullarda 1. sınıflardan sonra, 12 Ekim'de 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için de başlıyor. Bakan Selçuk, 12 Ekim tarihinde tüm ilkokulların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 22:18
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MEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hangi sınıfların 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. 1. Sınıfların yüz yüze eğitime geçişinin ardından şimdi ise ,3,4,8 ve 12. Sınıflar okullara geri dönüyor. Bu kapsamda okula başlayacak sınıflar vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇINCI SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim sürecine ilişkin yeni kararları paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı okullarda eğitimlerine başlayacak olan öğrencilerle ilgili olarak alınan bu karara dair yeni detayları da bildirdi.

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MEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

TARİH BİLGİSİNİ BAKAN ZİYA SELÇUK VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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MEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

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MEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

''Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.