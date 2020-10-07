HaberlerGaleriMEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
MEB son açıklamalar! Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Okullarda 1. sınıflardan sonra, 12 Ekim'de 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için de başlıyor. Bakan Selçuk, 12 Ekim tarihinde tüm ilkokulların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 22:09Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 22:18