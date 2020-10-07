Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hangi sınıfların 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. 1. Sınıfların yüz yüze eğitime geçişinin ardından şimdi ise ,3,4,8 ve 12. Sınıflar okullara geri dönüyor. Bu kapsamda okula başlayacak sınıflar vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, Okullar kaçıncı sınıflar için açılıyor? 2,3,4,5 ve 7,8,9,10,12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...