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Haberler Galeri KYK başvurusu için heyecan dorukta! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

KYK başvurusu için heyecan dorukta! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için geri sayım büyük heyecanla sürüyor. Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı alması sonrasında başvuruların ne zaman, hangi tarihte başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması milyonlarca öğrencinin gündeminde. KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 18:14
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KYK başvurusu için heyecan dorukta! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ve Eylül aylarında başlayan KYK başvuruları 2020 yılında baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı alması sonrasında yapılacak açıklama merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklama yakından takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler konuyla ilgili haberleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için heyecan dorukta! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak

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KYK başvurusu için heyecan dorukta! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.

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KYK başvurusu için heyecan dorukta! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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KYK başvurusu için heyecan dorukta! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.