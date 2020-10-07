KYK başvurusu için heyecan dorukta! KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvurusu için geri sayım büyük heyecanla sürüyor. Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı alması sonrasında başvuruların ne zaman, hangi tarihte başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması milyonlarca öğrencinin gündeminde. KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için beklenen kritik tarih...