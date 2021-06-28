ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS'de binlerce kişi görev aldı. Salon görevlisi olan kişiler, görevli ücretlerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...