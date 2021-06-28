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Haberler Galeri ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS'de binlerce kişi görev aldı. Salon görevlisi olan kişiler, görevli ücretlerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021 12:12
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ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran'da YKS'ye katıldılar. Sınavın sona ermesinin ardından gözler salon görevlilerine verilecek ücretlere çevrildi. Toplam 727 bin 820 kişinin görev aldığı YKS maratonunun tamamlanmasının ardından detaylar araştırılıyor. Peki, ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS maratonu sona erdi. YKS sınavında 727 bin 820 kişi görev aldı. Salon görevlilerine verilecek ücret belli olurken gözler ödemeleri yapılacağı tarihe çevrildi. Ancak, ödemelerin kesin olarak hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÖSYM SALON GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

* Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

* Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

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ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

* Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

* Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

* Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

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ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

* Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

* Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

* Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL