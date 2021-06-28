28 Haziran 2021, Pazartesi
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Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?
Kovid-19 ile mücadele kapsamında milyonları ilgilendiren kararlar açıklandı. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu 1 Temmuz normalleşme sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların tamamen kalkıp kalkmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:26
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