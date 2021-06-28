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Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?

Kovid-19 ile mücadele kapsamında milyonları ilgilendiren kararlar açıklandı. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu 1 Temmuz normalleşme sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların tamamen kalkıp kalkmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:26
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Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?

Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de üçüncü kademeli normalleşme süreci başlıyor. Kalıcı normalleşme için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü Türkiye'de, 1 Temmuz'da uygulanacak normalleşmenin detayları belli oldu. Salgının ilk görüldüğü 2020 Mart ayından bu yana bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Şimdi ise gözler sokağa çıkma yasağının bitip bitmeyeceğine çevrildi. Peki, 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?

1 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen sona erecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

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Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir.

Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz Milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.

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Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?

Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.