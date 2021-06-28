28 Haziran 2021, Pazartesi
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ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Son dakika... DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Lisans programlarına geçiş yapacak olan öğrencilerin sınav tarihi belli oldu. Sınav için geri sayım başlarken, gözler sınava giriş yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak binlerce öğrenci heyecan içinde ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 12:31
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