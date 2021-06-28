ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

DGS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 DGS için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen DGS ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...