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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Son dakika... DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Lisans programlarına geçiş yapacak olan öğrencilerin sınav tarihi belli oldu. Sınav için geri sayım başlarken, gözler sınava giriş yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak binlerce öğrenci heyecan içinde ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021 12:31
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ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

DGS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 DGS için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen DGS ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden bir önceki hafta erişime açılıyor. Buna göre, 2021 DGS sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

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ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2021 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.

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ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...