İstanbul'da 500 kişilik rezalet! "YouTube içeriği çekeceğiz" yalanıyla çağırdılar

Üsküdar'da 4 katlı eğlence mekanında yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı. Polisten kaçanlardan bazıları tel örgülere takıldı, bazıları tuvalete saklandı, bazıları ise ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. Bir kadın bekçileri, 'Bekçilerin başı benim dayım, hepinizi yakarım" diyerek tehdit etti. Üst katta uyuduğu için olan bitenden haberinin olmadığını belirten eğlence mekanı yetkilisi ise, "Eğlence sahnesi çekeceklerdi" diye konuştu.