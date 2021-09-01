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ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor. Üniversiteye kayıt için hak kazanan öğrenciler ise takvimi yakından takip ediyor. İşte, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?