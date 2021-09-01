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Haberler Galeri ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihleri bekliyor. Üniversiteye kayıt için hak kazanan öğrenciler ise takvimi yakından takip ediyor. İşte, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 10:11
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ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercihlere çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu yakından takip ediliyor. İstediği programa kayıt olma hakkı kazanan öğrenciler üniversitelerine belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırabilecek. İşte, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

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ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.