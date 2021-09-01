Kahraman Mehmetçik Suriye halkının yanında!

MSB'den yapılan açıklamada, "Mazisi şan ve şeref dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her zaman ve her yerde olduğu gibi insani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor" denildi.



