ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminin ardından Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Açıklanan sınav takvimine göre; 2023 yılında gerçekleştirilecek olan DGS sınav tarihi belli oldu. Peki, 2023 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, yanıtı...