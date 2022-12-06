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Haberler Galeri ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!

ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminin ardından Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Açıklanan sınav takvimine göre; 2023 yılında gerçekleştirilecek olan DGS sınav tarihi belli oldu. Peki, 2023 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, yanıtı...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 22:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 22:56
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ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!

ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini duyurmasının ardından DGS başvuru tarihleri de netliğe kavuşmuş oldu. Ön lisans mezunlarının katılım sağlayacağı sınav 2 oturum şeklinde gerçekleşecek. Peki, "DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!

2023 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre DGS sınavının 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS başvuruları 26 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2023 olarak belirlendi.

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ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Dikey Geçiş Sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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ÖSYM duyurmuştu! 2023 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!

2023 DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.