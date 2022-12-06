GSB DUYURULAR: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK burs sonuçları için duyuru bekleniyor. Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmeleri için sağlanan KYK burs ve kredi başvuruları iki ay önce sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. On binlerce öğrencinin başvuru yaptığı KYK burs ve kredi sonuçları için gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda KYK sonuçları sorgulama ekranına akın ediliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...