GSB DUYURULAR: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
KYK burs sonuçları için duyuru bekleniyor. Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmeleri için sağlanan KYK burs ve kredi başvuruları iki ay önce sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. On binlerce öğrencinin başvuru yaptığı KYK burs ve kredi sonuçları için gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda KYK sonuçları sorgulama ekranına akın ediliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.12.2022
10:33
KYK burs sonuçları için gözler GSB'den yapılacak duyurulara çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisinde 2022-2023 başvurularının sona ermesi ile sonuçlar beklenmeye başlamıştı. Aralık ayının ortasına yaklaşmamız ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, geçtiğimiz yıl sonuçlar aralık ayında açıklanmıştı. 2022-2023 başvuru sonuçlarının da kesin olmamakla birlikte bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. GSB tarafından sonuç duyurusu henüz gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığı takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2.550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlar artacak.
Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.
BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.
Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.
Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.