Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye’de gençlik ve spor devrimine imza attık

Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, maalesef Türkiye'nin nice neslinin o ya da bu sebeple heba ettiğini, onlara güven duygusuyla yaklaşamadığını, onları birer potansiyel tehlike olarak görerek önlerini kestiğini ifade ederek, ''Darbeler, ekonomik ve idari krizler, istikrarsızlık ve başka birtakım sebeplerle gençlerin enerjisi, dinamizmi, genç fikirleri ve yüksek idealleri hep akim hale getirilmiştir'' dedi. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

''Bugün şükürler olsun ki gençlerimiz siyasetten yönetime, adaletten sosyal alanlara, ticaretten ekonomiye, kültürden sanata, teknoloji kullanımından bilime, turizmden spora her alanda büyük başarılara imza atıyor. Ülke olarak gençlerimize güvenmenin, onları hayatın her alanında sorumluluk almaya teşvik edip önlerini açmanın ödülünü alıyoruz. İnanıyorum ki bu sadece bir başlangıç; Türkiye önümüzdeki dönemde gençlerinin taze fikirleriyle, kendilerine özgü metotlarıyla, vazgeçmedikleri hayal ve idealleriyle, dünyayla entegrasyonlarıyla çok daha büyük mesafeler alacaktır.Biz şartlar ne olursa olsun gençlerimize güvenmeye, onların ihtiyaçlarını öncelemeye, yollarını açmaya ve katılımlarını teşvike aynı kararlılıkla devam edeceğiz.''