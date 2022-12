Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye’de gençlik ve spor devrimine imza attık

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002'den beri gençlik ve spor alanında en önemli reformları, her gence fırsat eşitliği sağlama hedefiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, ''En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Gençler için yapılan yatırım ise, geleceğe yapılan yatırımdır. Biz her daim buna inandık, bu şiar doğrultusunda hareket ettik. Genç odaklı eser, genç odaklı hizmet, genç odaklı politika vizyonumuzu sürekli büyüttük. Elimizdeki genç nüfus avantajından, bu paha biçilmez rezervden layıkıyla istifade etmeye gayret ettik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, yeni yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak olan gençlerimizi en iyi imkanlarla en yaygın ve adaletli bir şekilde buluşturmak için azami gayret gösterdik. Onların, en iyi imkanlara sahip olmaları için, kendilerini geleceğe hazırlarken ihtiyaç duydukları ve duyacakları her alanda onları güçlü kılmak için her daim gerekeni yaptık'' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi sayısınıı 420'nin, Genç Ofis sayısını 345'in, Gençlik Kampı sayısını 54'ün üzerine çıkardıklarına işaret ederken, ''20 yıl önce Genç Ofis diye bir şey yoktu. Gençlik Merkezi sayısı 10'u geçmiyordu. Tüm Türkiye'de sadece 5 adet gençlik kampı vardı. Bugün milyonlarca gencimizin faydalandığı bu mekanlarda; girişimciliğin, yabancı dil eğitiminin, sanatın, paylaşımcılığın, sporun, sosyal inovasyonun, birlikteliğin en güzel örnekleri ortaya konuyor.Türkiye'yi bambaşka yerlere, çok daha büyük hedeflere taşıyacak gençlerimiz bu mekanlarda donanımlarını ve kabiliyetlerini geliştiriyorlar'' şeklinde konuştu.