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Haberler Galeri ÖSYM duyurdu! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

ÖSYM duyurdu! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül'de uygulanacak. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için detayları araştırmaya başladılar. Peki, 2020 KPSS sınavı için gerekli belgeler neler? KPSS'de kalem silgi verilecek mi? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 17:08
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ÖSYM duyurdu! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 yılı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına katılacak öğrenciler, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladılar. ÖSYM ise yayımladığı kılavuzda öğrencilere, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Peki, 2020 KPSS sınavı için gerekli belgeler neler? KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM duyurdu! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM tarafından iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular adaylara dağıtılacak.

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ÖSYM duyurdu! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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ÖSYM duyurdu! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

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ÖSYM duyurdu! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,