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ÖSYM duyurdu! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül'de uygulanacak. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için detayları araştırmaya başladılar. Peki, 2020 KPSS sınavı için gerekli belgeler neler? KPSS'de kalem silgi verilecek mi? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
Giriş Tarihi: 05.09.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 17:08
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