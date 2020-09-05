KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı! ÖSYM 2020 KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül'de uygulanacak. Başvuru yapan adaylar, sınava katılabilmek için sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorundalar. Peki, 2020 KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? İşte 2020 KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı... Giriş Tarihi: 05.09.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 17:26
KPSS sınav giriş belgesi, sınav öncesi en çok aranılanlar arasında bulunuyor. 6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu öncesinde son hazırlıklarını yapan adaylar sınav giriş belesini yanlarında bulundurmak zorundalar. Peki, 2020 KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Ekranda yer alan "Yazdır" butonuna tıklayarak ya da Ctrl+P kısayolu ile sınav giriş belgenizi çıktı alabilirsiniz.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYIN KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.