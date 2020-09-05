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Haberler Galeri KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

2020 KPSS sınavına saatler kaldı. Kamuya personel olarak atanabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren lisans mezunu adaylar, sınav saatini beklemeye geçti. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvime göre, 6 Eylül'de uygulanacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri'nin oturum süresi merak ediliyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 16:43
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KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

KPSS saat kaçta başlayacak? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına saatler kaldı. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar sınav saatini beklemeye başladılar. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı bu sene 6 Eylül'de uygulanacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Sınavı kaçırmak istemeyen adaylar, sınav saatini araştırmaya başladı. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

KPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2020, Saat:10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 6 Eylül 2020, Saat:14.45, 100 dakika

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KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

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KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,