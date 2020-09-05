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KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
2020 KPSS sınavına saatler kaldı. Kamuya personel olarak atanabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren lisans mezunu adaylar, sınav saatini beklemeye geçti. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvime göre, 6 Eylül'de uygulanacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri'nin oturum süresi merak ediliyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.09.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 16:43
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