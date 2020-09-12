KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar için Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de tamamlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek sınavın ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Öte yandan sınav soruları ve cevapları ile ilgili meraklı bekleyiş başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilenler...