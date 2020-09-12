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ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı?
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi'nin ilk oturumu, 12 Eylül'de saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Alan Bilgisi'nin ikinci oturumu saat 14.45'te, üçüncü oturum ise 13 Eylül'de saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınava katılan adaylar, sınav soru ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.09.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 10:59
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