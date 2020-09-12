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Haberler Galeri ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi'nin ilk oturumu, 12 Eylül'de saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Alan Bilgisi'nin ikinci oturumu saat 14.45'te, üçüncü oturum ise 13 Eylül'de saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınava katılan adaylar, sınav soru ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 10:59
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ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar için Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de tamamlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek sınavın ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Öte yandan sınav soruları ve cevapları ile ilgili meraklı bekleyiş başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."

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ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayınlandı mı?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.