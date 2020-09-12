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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Yeni tip koronavirüs salgınında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte kontrollü normal hayata geçişin ardından bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle en yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat kısıtlaması var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 10:27
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat...

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar uygulanıyor. Bayram ve sonrası yapılan düpünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Bu noktada en yüksek risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Valilikler tarafından il bazında kısıtlamalar açıklandı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat kısıtlaması var mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ŞANLIURFA: 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat...

KAYSERİ: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 11:00'dan, akşam 15:00'a kadar kullanabilmelerine 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına karar verildi.

YALOVA: 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat...

SİİRT: Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

* 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, corona virüsü ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir".

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat...

VAN: Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, alınan kararlar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu törenlere katılmasının yasaklandığını bildirdi.

* 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır.

ELAZIĞ: Düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Bu gruptaki kişiler pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilecek.