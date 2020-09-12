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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat...
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Yeni tip koronavirüs salgınında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte kontrollü normal hayata geçişin ardından bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle en yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü kısıtlamaları neler? Düğün, seyahat kısıtlaması var mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.09.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 10:27
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