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Heyecanla bekleniyor! KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman?
KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eylül ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde yurt, burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıan öğrenciler tarafından heyecanla araştırılan başvuruların detayları merak ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.09.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 12:05
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