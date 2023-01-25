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ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş sıralaması nasıl bakılır?
KPSS 2022 branş bazında sıralamalar listesi güncellendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 KPSS'ye (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaların güncellendiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından adaylar branş sıralamasının nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş sıralaması nasıl bakılır? İşte ÖSYM branş bazında sıralama listesi...