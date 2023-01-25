25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş sıralaması nasıl bakılır?

ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş sıralaması nasıl bakılır?

KPSS 2022 branş bazında sıralamalar listesi güncellendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 KPSS'ye (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaların güncellendiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından adaylar branş sıralamasının nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş sıralaması nasıl bakılır? İşte ÖSYM branş bazında sıralama listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:07
  • 1
  • 14
ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nasıl bakılır?

ÖSYM branş bazında sıralama listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin 2022 yılı oturumlarına katılan adaylar için branş bazında sıralamalar listesi güncellendi. (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralamalar listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, branş sıralamasına nasıl bakılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nasıl bakılır?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL BAKILIR?

2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmdi. Adaylar branş sıralamalarına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 14
ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nasıl bakılır?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

  • 4
  • 14
ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nasıl bakılır?

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

  • 5
  • 14
ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması nasıl bakılır?

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."