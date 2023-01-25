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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR

Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB ASAL tarafından yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Askerlik yerlerini merak eden yükümlüler, Mayıs celbinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Şubat celbinin bugün açıklanması sonrası gözler Mayıs celbine çevrildi. Peki, Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 12:58
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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs’ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR

Mayıs celbi askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Şubat celbinin açıklanması sonrası Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, kendi celp dönemleri hakkında detayları araştırıyor. MSB ASAL tarafından belirlenen tarihlerde silahaltına alınacak olan yükümlüler, sevk tarihlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs’ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR

MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, MSB ASAL tarafından 2023 Mayıs celbi sınıflandırma duyurusu henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde mayıs celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ile sevk tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs’ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR

ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2023 Şubat celbi askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde açıklandı. Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs’ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

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Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs’ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR

ŞUBAT CELBİ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023