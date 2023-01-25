Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs’ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR

Mayıs celbi askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Şubat celbinin açıklanması sonrası Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, kendi celp dönemleri hakkında detayları araştırıyor. MSB ASAL tarafından belirlenen tarihlerde silahaltına alınacak olan yükümlüler, sevk tarihlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...