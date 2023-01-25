HaberlerGaleriMayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR
Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR
Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, MSB ASAL tarafından yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Askerlik yerlerini merak eden yükümlüler, Mayıs celbinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Şubat celbinin bugün açıklanması sonrası gözler Mayıs celbine çevrildi. Peki, Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...