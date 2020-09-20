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Haberler Galeri ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak! KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak! KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Öğretmen kadroları için gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül yani bugün satt 10:15 ve 14:45 olmak üzere 2 oturum halinde yapıldı. Adaylar sınav sonrası gözlerini sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM takvimi açıklamasında sınav sonuç tarihi duyurulmuştu. KPSS sonuçları gelecek son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 15:57
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ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak! KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen adayı bugün Öğretmen Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında ter döktü. 20 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayan sınavın sonuçları için ÖSYM tarafından yapıalcak son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak! KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS ÖABT SORU VE CEVEPLARI YAYINLANDI MI?

Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu tüm hızıyla sürüyor. Öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının gözü kulağı KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna kilitlenmiş durumda. ÖSYM'den gelen açıklamaya göre sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

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ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak! KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

KPSS ÖABT SINAVI KAÇ DAKİKA, NE KADAR SÜRÜYOR?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

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ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak! KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ÖSYM'DE SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavı, 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 12.45'te sona erecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olarak bilinen sınava, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen kadrosuna atanmak isteyen adaylar giriyor.

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ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak! KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.