ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS sonuçları o tarihte açıklanacak! KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Öğretmen kadroları için gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül yani bugün satt 10:15 ve 14:45 olmak üzere 2 oturum halinde yapıldı. Adaylar sınav sonrası gözlerini sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM takvimi açıklamasında sınav sonuç tarihi duyurulmuştu. KPSS sonuçları gelecek son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...