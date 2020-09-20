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Haberler Galeri KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Eylül ayının ortalarını yaşadığımız dönemde öğrenciler KYK başvuru tarihlerini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK başvuruları Ağustos aylarında yapılıyordu. Başvuru tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 17:17
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KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler KYK yurt ve burs başvuruları hakkında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklama sonrasında öğrenciler başvuru işlemlerini yapacak. YKS tercihleri sonrasında KYK başvuru tarihi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;

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KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.

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KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ''Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır" denildi.

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KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru
yapacaklardır.