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KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?
KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Eylül ayının ortalarını yaşadığımız dönemde öğrenciler KYK başvuru tarihlerini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK başvuruları Ağustos aylarında yapılıyordu. Başvuru tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.09.2020 17:07Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 17:17