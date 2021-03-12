ÖSYM ALES başvuru ekranı: 2021 ALES sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES'e kimler girebilir?

ALES başvuru nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin birinci ALES için başvuru süreci başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren binlerce aday, başvuru işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. ALES başvuru ve sınav hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 ALES sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES'e kimler girebilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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