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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM ALES başvuru ekranı: 2021 ALES sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES'e kimler girebilir? ÖSYM ALES başvuru ekranı: 2021 ALES sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES'e kimler girebilir? ALES başvuru nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin birinci ALES için başvuru süreci başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren binlerce aday, başvuru işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. ALES başvuru ve sınav hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 ALES sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES'e kimler girebilir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 12.03.2021 12:05
ALES sınav ücreti ne kadar? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) için başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen başvuruların detayları belli oldu. Peki, ALES başvuru nasıl yapılır? 2021 ALES sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES'e kimler girebilir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2021 ALES/1 başvuruları 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN... HES KODU ŞARTI
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
2021 ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2021 ALES sınav ücreti 145,00 TL olarak belirlendi. Adaylar aşağıdaki bankalara sınav ücretini yatıracaklar.
ALES SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);