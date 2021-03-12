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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs renk haritası değişecek mi? Hangi il hangi renk? İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs renk haritası değişecek mi? Hangi il hangi renk? Son dakika haberine göre; Koronavirüste kontrollü normalleşmeye geçilmesi sonrası illerin renk kodlarının değişip, değişmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Giriş Tarihi: 12.03.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 12:11
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Çok merak edilen konu 'acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu?' Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre, İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR İLLER RENK KODLARINA AYRILDI
Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Haritaya bakıldığında, mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsadı.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin neredeyse tamamının mavi renkli olmasının nedenine ilişkin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Aydın, bir kısım yerlerin mavi olmasıyla beraber bazı yerlerin de neredeyse tamamının kırmızı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Bunun coğrafi yaşam, mevsimsel ve daha önce salgının tsunami olarak karşımızda olduğu dönemdeki geçirilme oranıyla bağlantı kurabiliriz. Benim analizim; o bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az" dedi.
"MEVSİMSEL FARKLILIKLARIN GETİRDİĞİ MAVİLİK..."
Bunun tam tersinin Karadeniz bölgesindeki illerde yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz'de mevsim iyi, hareketlik var, bağa, bahçeye gitme zamanı. Bugün Şırnak'ta bağa bahçeye gitme zamanın yok, yerde 15 santim kar var. Mevsimsel farklılıkların getirdiği bir mavilik var. Bu mavi kentlerde eğer toplumsal bağışıklık değil de bağa bahçeye gidememe etkiliyse, önümüzdeki günlerde mavilerin bir kısmının sarıya doğru dönüşme ihtimali var" diye konuştu.