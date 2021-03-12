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90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 20 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınava katılan adaylar, sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. EGM tarafından sınav sonuçları hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 11:12
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