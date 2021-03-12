12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 20 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınava katılan adaylar, sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. EGM tarafından sınav sonuçları hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 11:12
  • 1
  • 12
90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son zamanların popüler meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi alımları devam ediyor. 2021 yılının ilk sınavı olan "Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı" 20 Şubat 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda sonuçların tarihi duyuruldu. Peki, 90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

90. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, Özel Güvenlik Görevlisi 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 12 Mart Cuma yani bugün açıklanacak. Sonuçlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 12
90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

90. ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak soru ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.

90 TEMEL EĞİTİM SINAVI 66. YENİLEME EĞİTİMİ SORULARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 12
90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

* Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

  • 5
  • 12
90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 2021 90. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.