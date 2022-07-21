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Haberler Galeri ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavı için geri sayım başlarken gözler sınava giriş belgelerine çevrildi. Yüz binlerce adayın başvuru yaptığı KPSS lisans sınavına hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden sınav yerlerini görüntüleyebilecek. Sınava nerede gireceklerini merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:10
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ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının detayları belli oldu. 24 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren kamu personeli adayları, ÖSYM'nin açıklamaları yakın takibe aldı. Şimdi ise gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihte. Peki, ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri, söz konusu sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 KPSS sınav yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

İşte 2022 KPSS Lisans sınav tarihleri:

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ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

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ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

SINAV: 06-07 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

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ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022