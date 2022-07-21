ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavı için geri sayım başlarken gözler sınava giriş belgelerine çevrildi. Yüz binlerce adayın başvuru yaptığı KPSS lisans sınavına hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden sınav yerlerini görüntüleyebilecek. Sınava nerede gireceklerini merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...