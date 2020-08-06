ANA SAYFA
Beyrut'ta dünyayı sarsan patlama! İşte faciaya neden olan 'yüzen bomba'nın bilinmeyen hikayesi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü meydana gelen, ardında yüzlerce ölüm ve binlerce yaralı bırakan korkunç patlamanın detayları netleşmeye başladı. İşte içinde 2750 ton patlayıcı amonyum nitrat taşıyan ve 'yüzen bomba' da denilen öldüren geminin bilinmeyen hikayesinden çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:40
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25