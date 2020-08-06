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Beyrut'ta dünyayı sarsan patlama! İşte faciaya neden olan 'yüzen bomba'nın bilinmeyen hikayesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü meydana gelen, ardında yüzlerce ölüm ve binlerce yaralı bırakan korkunç patlamanın detayları netleşmeye başladı. İşte içinde 2750 ton patlayıcı amonyum nitrat taşıyan ve 'yüzen bomba' da denilen öldüren geminin bilinmeyen hikayesinden çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:40
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Beyrut'ta dünyayı sarsan patlama! İşte faciaya neden olan 'yüzen bomba'nın bilinmeyen hikayesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü gerçekleşen, en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan korkunç patlamanın detayları da bir bir netleşmeye başladı. İşte tonlarca amonyum nitrat dolu ölüm gemisinin hikayesi...

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Beyrut'ta dünyayı sarsan patlama! İşte faciaya neden olan 'yüzen bomba'nın bilinmeyen hikayesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitratın Mozambik'te bir madende kullanılmak üzere sipariş edildiği, mürettebatın maaşını ödeyemeyen geminin fazladan yük alarak güzergahında olmamasına rağmen Lübnan'a uğradığı ortaya çıktı.

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Beyrut'ta dünyayı sarsan patlama! İşte faciaya neden olan 'yüzen bomba'nın bilinmeyen hikayesi

Daha sonra mürettebatın şikâyeti üzerine dava açıldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebine yanıt alamayan kaptanın Moldova bandıralı Rus gemisini kaderine terk ettiği belirtiliyor.

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Beyrut'ta dünyayı sarsan patlama! İşte faciaya neden olan 'yüzen bomba'nın bilinmeyen hikayesi

New York Times ve CNN'in haberlerine göre, 2013'te Gürcistan'ın Batum limanından Mozambik'e gitmek üzere yola çıkan MV Rhosus adlı geminin öyküsü şöyle:

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Beyrut'ta dünyayı sarsan patlama! İşte faciaya neden olan 'yüzen bomba'nın bilinmeyen hikayesi

GEMİNİN KAPTANI: 'AVUKAT TUTABİLMEK İÇİN YAKITIMIZI SATTIK'
Resmi kayıtlar ve kaptan Boris Prokoşev'in ifadesine göre gemi yakıt almak için Yunanistan'a uğradı.