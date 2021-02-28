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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM açıkladı: YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli? 2021 YÖKDİL puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte tüm detaylar ÖSYM açıkladı: YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli? 2021 YÖKDİL puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte tüm detaylar YÖKDİL geçerlilik süresi ne kadar? ÖSYM tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) bugün yapıldı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Sınava katılan adaylar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de, YÖKDİL'in geçerlilik süresi oldu. Peki, YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli? 2021 YÖKDİL puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 28.02.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 11:23
YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 YÖKDİL/2 sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavda adayların tercihine göre, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltildi. Sonuçlar heyecanla beklenirken bazı sorular gündeme geldi. Peki, YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli? 2021 YÖKDİL puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;
* Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,