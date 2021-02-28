ÖSYM açıkladı: YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli? 2021 YÖKDİL puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte tüm detaylar

YÖKDİL geçerlilik süresi ne kadar? ÖSYM tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) bugün yapıldı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Sınava katılan adaylar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de, YÖKDİL'in geçerlilik süresi oldu. Peki, YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli? 2021 YÖKDİL puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL