Öğrenciler dikkat! Yarın okul var mı? 1 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle online eğitim gören öğrenciler için yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. 1 Mart itibarıyla resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile detaylar belli oldu. Peki, yarın okul var mı? 1 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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