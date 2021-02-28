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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Öğrenciler dikkat! Yarın okul var mı? 1 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Öğrenciler dikkat! Yarın okul var mı? 1 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi nedeniyle online eğitim gören öğrenciler için yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. 1 Mart itibarıyla resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile detaylar belli oldu. Peki, yarın okul var mı? 1 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 28.02.2021 12:14
Yarın okul var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda eğitim uzaktan gerçekleştirilmeye başlanmıştı. 'Yerinde karar' uygulamasına geçmeye hazırlanan Türkiye'de ilk olarak yüz yüze eğitim ön plana çıkacak. Mart ayının gelmesi ile birlikte gözler yüz yüze eğitim takvimine çevrildi. Peki, yarın okul var mı? 1 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilen her şey...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 MART PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?
Okullarda yüz yüze eğitim 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlayacak. Daha önce 1 Mart olarak belirlenen takvim, pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı nedeniyle 2 Mart'ta ertelendi.
MEB DETAYLARI DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." BAKAN SELÇUK OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ VE SINAVLARLA İLGİLİ DETAYLARI PAYLAŞTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.