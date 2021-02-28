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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya atmosferine giren meteor iddiası: Meteor neden yeşil renkte ışık saçıyor? Gök taşı düşmesi nedir? Dünya atmosferine giren meteor iddiası: Meteor neden yeşil renkte ışık saçıyor? Gök taşı düşmesi nedir? Dün gece yaşanan meteor düşmesi olayının ardından bazı sorular gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan videolarda olayın gerçekleştiği esnada yeşil bir ışık saçıldığı görülüyor. Bu gelişmelerin ardından yeşil ışık nasıl oluştuğu ve meteor düşme olayının nasıl gerçekleştiği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, meteor neden yeşil renkte ışık saçıyor? Gök taşı düşmesi nedir, neden olur? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 28.02.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 11:00
Meteor düşmesi nedir, neden olur? Dünya atmosferine giren meteor olayı sonrası meteor hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumartesi akşamı saat 22.74'de gerçekleşen meteor düşmesi olayı Türkiye'de de birçok ilde görüldü. Meteorun nereye düştüğü henüz bilinmezken, olay esnasında saçılan yeşil ışık hakkında araştırmalar başladı. Peki, meteor neden yeşil renkte ışık saçıyor? Gök taşı düşmesi nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR METEOR NEDEN YEŞİL RENKTE IŞIK SAÇIYOR?
NASA'nın aktardığı verilere göre, bir meteor Dünya'ya girdiğinde atmosferin direnciyle karşılaşıyor. Bu süreçte yanmaya başlayan meteorlar, eğer magnezyum yoğunluklu bir gök cismi ise mavi ve yeşil renkte ışık saçar. Ayrıca atmosferde sarı ve turuncu geçişli yanmaya sahip meteorlar sodyum ağırlıklıyken, sadece sarı renkliler demir, morlar kalsiyum, kırmızılar ise nitrojen ve oksijen renklerde ışık saçabiliyorlar. Bu bilgilere göre, dün gece Türkiye'de görülen meteorun magnezyum kaynaklı olduğu söylenebilir.
GÖK TAŞI NEDEN DÜŞER?
Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.
Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.