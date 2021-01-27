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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat çeken tarih: Normalleşme ne zaman başlayacak? Mekanlar ne zaman açılıyor? Sokağa çıkma yasağı... Dikkat çeken tarih: Normalleşme ne zaman başlayacak? Mekanlar ne zaman açılıyor? Sokağa çıkma yasağı... Normalleşme ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının yanı sıra bazı mekanlara saat sınırlaması getirilirken, bazı mekanların da faaliyetlerine geçici süreliğine ara verildi. Şimdi ise normalleşme süreci gündeme gelmeye başladı. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Mekanlar ne zaman açılıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 27.01.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 12:39
Mekanlar ne zaman açılıyor? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Normalleşme süreci ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Mekanlar ne zaman açılıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme süreci Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Toplantının ardından kademeli olarak hangi kısıtlamaların kaldırılacağı ve normalleşme sürecinin nasıl işleyeceği belli olacak. Toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK? MEKANLAR...
Türkiye genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra mekanlara da uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. Kısıtlama ile ilgili yeni kararlar Kabine toplantısında alınacak
NORMALLEŞME HEDEFLERİ NASIL OLACAK?
Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin hızla sonuç vermesi normalleşme adımlarını da gündeme getirdi. Öncelikli olarak okulların açılması ve çok fazla sıkıntı yaratması beklenmeyen kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Üçüncü parti aşının önümüzdeki iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşması, mart ayı sonuna kadar en riskli ve hareketli 12 milyonluk grubun aşılanması hedefleniyor.
HER YERDE DÜŞÜYOR
Kovid 19 ile mücadele alınan önlemler ve kurallara uyum ile birlikte önce büyükşehirlerde arkasından da Anadolu şehirlerinde hızla düşmeye başladı. Bu düşüş rakamlara da yansıdı. 5 binli rakamlarda devam eden vaka sayılarının önemli bölümünü Kocaeli, Gebze, Ostim gibi hareketliliği yoğun olduğu sanayi bölgelerinden kaynaklanıyor. Buralarda da önümüzdeki günlerde inişler bekleniyor. İnişlerdeki en önemli nedenin ise kurallara uyulması olduğunun altı çiziliyor.