Dikkat çeken tarih: Normalleşme ne zaman başlayacak? Mekanlar ne zaman açılıyor? Sokağa çıkma yasağı...

Mekanlar ne zaman açılıyor? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Normalleşme süreci ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Mekanlar ne zaman açılıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...