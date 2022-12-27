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Haberler Galeri 28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte bazı illerde kar yağışı görülmeye başladı. Meteoroloji'den gelen açıklamalar neticesinde kar tatili açıklaması gelen iller merak ediliyor. Peki, 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 22:46
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28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık’ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

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28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık’ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

28 ARALIK OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

28 Aralık Çarşamba günü için henüz kar tatili açıklaması yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık’ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınlandı. Rapora göre Ankara ve çevresinde bugün aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

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28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık’ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıldı, yağışlar kuzey kıyılarımızda da kendini gösterecek.

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28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık’ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

BİRÇOK ŞEHİR ETKİLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.