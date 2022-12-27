28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık’ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?