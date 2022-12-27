27 Aralık 2022, Salı
28 Aralık Çarşamba tatil olan iller: 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?
28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte bazı illerde kar yağışı görülmeye başladı. Meteoroloji'den gelen açıklamalar neticesinde kar tatili açıklaması gelen iller merak ediliyor. Peki, 28 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 22:46
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9